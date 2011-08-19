به گزارش خبرنگار مهر، دو دستیار کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان از نزدیک دیدار تیم های صبای قم و سایپای البرز از هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را به نظاره نشستند.



در دیدار صبای قم و سایپای البرز که در هفته چهارم مسابقات دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، دو مهمان ویژه یعنی نمازی و سیموئز دستیاران کارلوس کیروش پرتغالی حضور داشتند که از نزدیک بازیکنان صبا، صدرنشین لیگ برتر را بیش از همه زیر نظر داشتند.



در این دیدار صبای قم همانند دیدار خانگی قبل در لیگ یازدهم، با حمایت طرفداران و هواداران خونگرم خودی و با تشویق‌هایی که بر انگیزه بازیکنان صبا برای ارائه بازی خوب و کسب سه امتیاز مسابقه افزود توانست از سد سایپای البرز عبور کند.



صبای قم در حال حاضر 10 امتیازی است و موقعیت بسیار خوبی در جدول دارد، برای همین منظور دو دستیار کارلوس کیروش در اعلام لیست جدید تیم ملی فوتبال برای دیدارهای انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 به احتمال فراوان سه بازیکن صبای قم را به تیم ملی دعوت خواهند کرد.



از سوی دیگر صبای قم در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس، بازی‌ بسیار سنگینی را مقابل تیم‌ شاهین بوشهر در گرمای شدید این شهر برگزار خواهد کرد که تداوم موفقیت‌های صبای قم در این دیدار می‌تواند موجب دعوت شدن قطعی سه بازیکن این تیم به تیم ملی فوتبال کشورمان شود.



کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نظر دارد بعد از پایان دیدارهای هفته پنجم از دور رفت رقابت های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور اسامی تیم ملی برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی برزیل را اعلام کند که به احتمال فراوان نام بازیکنان تیم فوتبال صبای قم نیز در لیست جدید وی به چشم خواهند خورد.



قرار است تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه مقدماتی بازی های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل با تیم های فوتبال بحرین، قطر و اندونزی همگروه است، در نخستین دیدار خود در روز یازدهم شهریور ماه به مصاف تیم ملی اندونزی برود.



این در حالی است که ملی پوشان فوتبال کشورمان کمتر از یک هفته بعد یعنی در روز پانزدهم شهریورماه در دیداری خارج از خانه در شهر دوحه قطر میهمان تیم ملی فوتبال این کشور خواهند بود و در روز نوزدهم مهرماه نیز با تیم ملی بحرین دیدار می کنند.