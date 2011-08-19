به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سینایی در گفتگویی در مورد تاثیرات برگزاری جشنواره رضوی عنوان کرد: اگر هدف صرف از برگزاری جشنواره‌ها کمیت باشد، فقط به نتایج مقطعی می‌رسیم. خوشبختانه در کشورمان جوانان مستعدی داریم که استعدادهای بسیار خوبی دارند و بالطبع فیلم‌های شاخصی ساخته‌اند. نمایش این نوع آثار در جشنواره‌ای نظیر جشنواره فیلم رضوی، می‌تواند ویترین مناسبی برای دیده شدن این آثار باشد.

خالق فیلم "عروس آتش" در بخش دیگر سخنانش متذکر شد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است فیلمسازی که اثرش در جشنواره مورد توجه و تقدیر قرار می‌گیرد، در ادامه از او حمایت شود تا استعدادش به هدر نرود و فیلمساز جوان مغلوب شرایط نشود. خیلی از جوان‌های با استعدادی که با آثارشان در جشنوار‌ه‌ها درخشش داشته‌اند، متاسفانه بر اثر عدم حمایت، خیلی سریع فراموش شده‌اند. برخی دیگر از این جوان‌ها برای این که بتوانند در سینمای حرفه‌ای فعالیت کنند، ناچار شده‌اند تغییر مسیر بدهند و سینمای نوع دیگری را تجربه کنند.

سازنده "هیولای درون" ضمن تاکید بر اثرات مختلف برگزاری جشنواره گفت: زمانی در جشنواره‌ای داور بودم، جوانی فیلمی ساخته بود که بسیار درخشان بود و من مایل بودم توانایی او را در سینمای حرفه‌ای هم ببینم. متاسفانه این فیلمساز جوان فیلم مبتذلی ساخت. موقع خاتمه نمایش فیلم به من گفت می‌دانم از فیلم من خوشتان نیامده است. اما می‌خواستم فیلمی بسازم که وارد این حرفه بشوم! بنابراین معیارهای فیلمسازان جوان ما این گونه است که فقط برای ماندن در چرخه فیلمسازی اقدام به ساخت می‌کنند. جشنواره‌ها باید قدرت فراگیرتری داشته باشند که بتوانند از فیلمسازان جوان حمایت کنند.

سینایی در بخش پایانی گفته‌هایش اظهار داشت: سال‌ها است که عنوان کرده‌ام برای هر شهری بنا به ظرفیت آن شهر، به سینماهای خاصی نیاز داریم تا در آن سالن‌ها فیلم‌های مستند، کوتاه ، فیلم‌های خاص و تجربی را نشان بدهند. متاسفانه به این مسائل توجهی نشده است و اگر این امکان فراهم نشود چرخه برگزاری جشنواره‌ها کامل نمی‌شود. با نمایش مستمر فیلم‌ها در طول سال است که جشنواره‌ها می‌توانند دارای کارکرد منطقی و اثرگذار باشند.

ششمین دوره جشنواره فیلم رضوی طی روزهای 11 تا 14 مهرماه 1390 برگزار می‌شود.