به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، مدیرکل موسسات آموزش عالی خصوصی مالزی با اعلام این مطلب افزود: تا ماه ژوئن سال 2011 آمار دانشجویان بین المللی در مالزی به بیش از 90 هزار دانشجو رسیده و هدف وزارت آموزش عالی مالزی افزایش این آمار به 200 هزار دانشجو تا سال 2020 است.



"سیتی همیسا تاپسیر" افزایش آمار دانشجویان بین المللی در مالزی مورد حمایت سیاست آزاد سازی آموزش عالی است که 100 درصد سهام آن تا سال 2015 مربوط به سرمایه گذاری خواهد بود.

وی رشته های اصلی تاثیرگذار در جذب دانشجویان بین المللی را هتلداری و گردشگری، خدمات بهداشتی، تجارت و بانکداری اسلامی و مهندسی پیشرفته و علوم نوین دانست .



وی گفت که مالزی برای رسیدن به درآمد بالا نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص دارد.