به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رشید نکاز تاجر فرانسوی صندوقی را با بودجه یک میلیون یورو راه اندازی کرده تا جریمه پوشش صورت زنان روبنده پوش را پرداخت کند و نخستین پرداخت آن روز چهارشنبه 26 مرداد ماه در بروکسل برای دو زن روبنده پوش صورت گرفت.

وی در جمع خبرنگارانی که در مقابل دفتر شهرداری در بروکسل جمع شده بودند گفت: فرانسه و بلژیک تصمیم به ممنوعیت این پوشش کرده اند و براساس آن آزادی زنانی که از این پوشش استفاده می کنند را نقض کرده اند.

این تاجر فرانسوی در حضور دو زن روبنده پوشی که جریمه آنها را پرداخت کرده بود گفت: من این قانون را غیرقابل قبول می دانم و اعتقاد دارم که این دولتهای اروپایی با تصویب این قانون حقوق فردی را نادیده گرفته است.

قانون بلژیک برای ممنوعیت پوشش برقع و روبنده در اماکن عمومی ماه پیش اعمال شد.

فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که ماه آوریل این قانون را تصویب کرد.

نکاز درنظر دارد هر دو کشور را به یک چالش حقوقی بکشاند و در این رابطه گفت: علیه دولتهای فرانسه و بلژیک در دادگاههای ملی آنها شکایت کرده و پس از آن شکایت خود را به دادگاه حقوق بشر می برد تا برای نقض حقوق فردی مورد محاکمه قرار گیرند.