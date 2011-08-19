حمیدرضا شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح نشاط اجتماعی در مدارس به منظور حرکتی نو در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف استان تهران اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح هزار روحانی در قالب طرح حضور و طرح تربیت به مدارس استان تهران اعزام می شوند و هر روحانی یا طلبه پس از گذراندن دوره آموزشی، امور فرهنگی و تربیتی یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان را برعهده خواهد گرفت.

این مسئول اظهار داشت: این تعداد روحانی توسط 20 موسسه فرهنگی و آموزشی دارای مجوز از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور در سطح نواحی مختلف استان تهران حضور می یابند.

وی ادامه داد: تمرکز طرح با توجه به وجود بیش از هشت هزار مدرسه در سطح استان تهران و حساسیت دوره سنی دانش آموزان مقاطع تحصیلی دبیرستان و راهنمایی، به این مقاطع گرایش یافت.

شیخ ویسی عنوان کرد: در حال حاضر برنامه های مشابه این طرح در نواحی مختلف شهرستانهای استان تهران به مرحله اجرا درمی آید.

وی افزود: در برنامه های کنونی روحانی عالیقدری از شهر قم و یا حوزه های علمیه شهرستانی طی فواصل زمانی طولانی، در حضور جمع کثیری از دانش آموزان و یا صرفاً در یک کلاس درس به ارائه مبانی دینی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد.

معاون مدیرکل اجتماعی استانداری تهران یادآور شد: اجرای این شیوه با وجود تاثیرات مثبت پاسخگوی وضع فعلی و حجم بالای دانش آموزان مدارس سطح شهرستانهای استان تهران نیست.

دو طرح حضور و تربیت در مدارس



وی به تشریح دو طرح حضور و تربیت اشاره و اضافه کرد: در طرح حضور در طول سال هر روحانی صرفاً صبح تا ظهر روزهای پنجشنبه در سه کلاس یک مدرسه حضور داشته و دانش آموزان را با مباحث ابتدایی دینی، اعتقادی، روحانیت و فضاسازی فرهنگی آشنا خواهد کرد.

این مسئول گفت: در طرح تربیت نیز روحانی حاضر در کلاسهای درسی صبح، تعدادی از دانش آموزان مستعد را شناسایی کرده تا طی ساعات بعد از ظهر به ادامه مباحث تربیتی در قالب برگزاری یک اردوی نیم روزی اقدام کند.