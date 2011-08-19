به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر نفت در یک گردهمایی با بیان اینکه رویکرد و سیاست جدید وزارت نفت حداکثر سازی ظرفیت بهره برداری و استخراج نفت و گاز از میادین مشترک است، گفت: در حال حاضر میادین مشترک متعدد نفت و گاز با قطر، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد که این کشورها به طور گسترده در حال برداشت هستند.

وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر برداشت ایران از میادین مشترک در مقایسه با کشورهای همسایه اندک است، تصریح کرد: حق مردم ایران است که نه به طور مساوی بلکه سهم بیشتری از این منابع داشته باشند.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه با اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت باید درآمدهای نفتی کشورکه بیش از 90 درصد آن از درآمد های نفتی تامین می شود را افزایش یابد، اظهار داشت: با وجود فعالیتهای گسترده انجام شده اما هنوز برداشت درستی از میدان پارس جنوبی را آغاز نکرده ایم و پیش بینی می شود به زودی برداشت گاز از این مخزن مشترک به سه برابر شرایط موجود افزایش یابد.

وی با بیان اینکه امسال طرحهای جدید افزایش تولید گاز از پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تاکید کرد: همزمان با افزایش برداشت نفت و گاز، صنعت نفت محرومیت زدایی به ویژه در مناطق محروم همجوار با صنایع زیرمجموعه وزارت نفت را در دستور کار خود قرار داده است.

این مقام مسئول افزود: نوید یک زندگی خوب را می دهم و می گویم مناطق محروم همجوار صنایع پالایشگاهی از امکانات بیشتری بهره مند خواهند شد.