نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عرضه نان و نظارت بر کیفیت آن در ماه مبارک رمضان افزایش داشته و نانواییها تا ساعت 21 به پخت نان مشغول هستند.

وی گفت: با اتحادیه های و کارخانه های تولید آرد در سطح استان تهران جلساتی برگزار شده تا آنها نیز بر روند تولید نان و کیفیت آن اشراف کامل داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: تمام تلاشها در حوزه کیفیت و افزایش تولید نان برای این است که مردم در تأمین نان مصرفی به خصوص در ماه رمضان دچار مشکل نشوند.

250 بازرس به نانواییهای استان تهران اعزام شدند

وی یادآور شد: با هماهنگی های صورت گرفته 250 بازرس به نانوایی های استان تهران اعزام شدند تا نظارت بر تولید و عرضه نان تشدید شود.

ترکی افزود: کیفیت نان در استان تهران در یک ماه اخیر بسیار بهتر شده اما نظارت همچنان ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران گفت: بازرسان تعزیرات آرد و نان استان تهران هرگونه تخلف در سطح نانوایی ها را گزارش می دهند و اقدامت لازم صورت می گیرد تا مردم استان تهران از نظارتهای مستمر در این خصوص آگاه شوند.