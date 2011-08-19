عملیات تراش و روکش آسفالت خیابان اصلی شهر قرچک آغاز شد

سرپرست معاونت عمرانی شهرداری قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات تراش و آسفالت ترمیم خیابان اصلی قرچک حدفاصل میدان شهید ستاری تا میدان امام(ره) به طول 12 هزار و 500 مترمربع در حال انجام است.

احمد فریدون زاده افزود: در این پروژه مقرر شد یک طرف آسفالت خیابان بر عهده شهرداری قرچک و طرف دیگر را وزارت راه و ترابری به انجام برساند.

وی اظهار داشت: عملیات لکه گیری آسفالت در مناطق سه گانه مجموعا به میزان 18 هزار و 500 مترمربع انجام شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین عملیات 400 متر ملک دیوارکشی و سه هزار و 600 متر مکعب خاک ریزی رودخانه باقرآباد و 1000 متر طول عملیات جدول گذاری سه مناطق در قرچک صورت پذیرفت.

وی عنوان کرد: عملیات زیرسازی محوطه پارک جنگلی(پیاده روها) به طول هفت هزار متر، پیشرفت فیزیکی 35 درصدی پروژه یادمان شهدای گمنام و گلزار شهدا و پیشرفت 15 درصدی پروژه ساختمان اداری شهرداری از دیگر اقدامات موثر در یک ماه گذشته بوده است.