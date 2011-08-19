علی صفرزاده به خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با هدف معرفی فرش دستباف و ایجاد انگیزه و رونق در تولید و خرید و فروش در بازار داخلی فرش دستباف از 22 بهمن تا 22 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره تمامی فروشگاهها و شرکتهای تعاونی شهری و روستایی فروشنده فرش دستباف دارای مجوز فعالیت معتبر که دارای سابقه شهرت شغلی و مکان ثابت باشند می توانند با مراجعه به تشکلهای صنفی مرتبط یا ادارات بازرگانی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

صفرزاده تصریح کرد: طی مدت برگزاری این جشنواره با اطلاع رسانی مناسب در رسانه های کشوری و محلی و واحدهای صنفی مشارکت کننده در جشنواره، محاسن و کیفیت فرش دستباف و اطلاعات ضروری مرتبط با این کالا از قبیل محل بافت، رنگ و طرح، نوع مواد به کار رفته، رج شمار و قیمت ارائه می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این جشنواره، فضای عمومی به گونه ای تغییر یابد که خرید مصرف کنندگان از نمایشگاهها به فروشگاههای سطح شهر منتقل شده و در نهایت سبب رونق کسب و کار و افزایش فروش این کالا در بازار داخلی شود.