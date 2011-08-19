به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رنجبر با اشاره به کاهش شدید منابع آبی در سطح شهر و استان اصفهان، افزود: شهرداری در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان به شدت با مشکل مواجه شده اما با این وجود روزانه 600 بار به درختان شهر آب داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در تلاش است تا فضاهای سبز شهر را فقط زنده نگه دارد، اظهار داشت: با ۴۰ تانکر و تریلر در قالب ۶۰۰ سرویس روزانه، آب از چاه‌های دارای آب به درختان حاشیه مادی‌ها منتقل می‌شود تا از خزان درختان شهر جلوگیری شود.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: درختان و فضای سبز انهار شهر اصفهان حداقل به پنج مترمکعب در ثانیه به آب نیاز دارند تا شادابی و نشاط آنها حفظ شود.

وی با اشاره به کاهش ورودی آب در چاه‌های فلمن از پنج متر مکعب در ثانیه به صفر، اضافه کرد: با خشکی رودخانه، سطح آب چاه‌ها نیز برای آبیاری درختان پایین رفته و برخی از درختان شهر دچار خزان زودرس شده‌اند.

رنجبر با بیان اینکه برای آبیاری فضای سبز اصفهان در هر ثانیه پنج متر مکعب آب نیاز است اما شهرداری تنها می‌تواند دو متر مکعب آب در هر ثانیه را از سطح چاه‌ها برای آبیاری درختان برداشت کند، بیان داشت: کمبود آب و پایین رفتن سطح آب‌های زیر زمینی، فضاهای سبز کلانشهر اصفهان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

وی تاکید کرد: با این وجود شهرداری با انتقال آب از طریق تانکر به مناطقی که با خشکی شدید روبه‌رو شده‌اند، در تلاش است تا این فضاهای سبز را زنده نگه دارد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه شهروندان اصفهانی سزاوار تحمل این وضعیت نیستند، گفت: فضاهای سبز نصف جهان دیگر طراوت و شادابی قبل را ندارند و در واقع اصفهان تمام بار خشکی زاینده‌رود را بر دوش می‌کشد.

وی با بیان اینکه ۴۰ تانکر و تریلر روزانه آب را از چاه‌های دارای آب به مناطق خشک منتقل می‌کنند، افزود: با خشکی زاینده‌رود، شهرداری روزانه با صرف هزینه گزاف به وسیله تانکر آبیاری فضای سبز را انجام می‌دهد.