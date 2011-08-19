تقی سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای خدمت رسانی مطلوب و متناسب به شهروندان و حل مشکل کم آبی در شهر فرون آباد، یک حلقه چاه آب شرب در این شهر حفر شد.

وی بیان کرد: اکنون عملیات حفاری این چاه به پایان رسیده و عملیات لوله گذاری و اجرای تصفیه خانه در حال انجام است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اظهارات پیمانکار و پیشرفت کار، چاه آب آشامیدنی این شهر به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: حفر این حلقه چاه با مذاکرات و پیگیریهای انجام شده و مساعدت اداره آبفای شهرستان پاکدشت و تهیه و تحویل زمین مورد نظر از سوی شورای شهر در اراضی شمال شهر فرون آباد صورت گرفت.

پست برق پروژه مسکن مهر امین به بهره برداری می رسد

سیری به زیرساختهای پروژه مسکن مهر این شهر اشاره کرد و افزود: سه هزار متر مربع زمین به برق منطقه ای پاکدشت برای احداث پست برق در پروژه مسکن مهر امین فرون آباد واگذار شد که ظرف مدت دو سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: این پست برق برای افزایش ضریب اطمینان، پایداری شبکه برق مجتمع مسکونی یک هزار و 604 واحدی مسکن مهر در حال ساخت، ایجاد ظرفیت و تأمین برق متقاضیان خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و پایداری شبکه برق در شهر فرون آباد ایجاد می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد اضافه کرد: ظرفیت پست برق شهر فرون آباد 63.2 کیلوولت و هزینه زمین واگذار شده در حدود 80 میلیارد ریال است.