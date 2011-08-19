به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن اپتومتری خراسان و انجمن چشم پزشکان استان هفدهم و هجدهم شهریور ماه برگزار می شود.

در این کنگره که 7.5 امتیاز بازآموزی برای چشم پزشکان و اپتومتریست ها در نظر گرفته شده، متخصصان آخرین اطلاعات درباره تجویز لنزهای تماسی و عینکهای تدریجی را در قالب سخنرانی و برگزاری کارگاه ارائه می کنند.

علاقمندان برای نام نویسی تا 31 مرداد ماه می توانند به پایگاه اطلاع رسانی کنگره به نشانیhttp://iranoptometry.com/sc/programs_view.php مراجعه کنند.