به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی با اشاره به دیدار با مسئول و کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شرق استان تهران، افزود: کشور ما هرچه دارد از آثار خون مطهر شهدا و جانفشانی ایثارگران است.

وی گفت: باید همگان تلاش و مساعی خود را به کار گیرند تا فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک برگ زرین و ارزشی اسلامی به نسل آینده منتقل شود.

مدیر ارشد شهرستان دماوند اضافه کرد: در همه کشورها کسانی که در جنگها فداکاری کرده اند، جایگاه ویژه ای دارند که این ارزش در کشور ما با توجه به اینکه رزمندگان در دفاع مقدس هدفی جز دفاع از اسلام نداشتند، بسیار والاتر است.

وی اظهار داشت: پیگیری و اجرای امور فرهنگی دفاع مقدس، ادبیات، پژوهش و هنر، تبلیغات محیطی و ... از جمله فعالیتهای اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس است که این بنیاد تاکنون وظایف خویش را در شرق استان تهران به خوبی انجام داده است.