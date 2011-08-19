به گزارش خبرنگار مهر، بهمن محمدی صبح جمعه در جمع مردم این شهرستان افزود: با وجود برخورداری از 550 تا 600 میلیمتر مکعب بارش باران در منطقه فریدن، به علت خشکسالی 70 روستای منطقه فریدن اصفهان با کمبود آب آشامیدنی روبه‌رو شدند.

وی اظهار داشت: از آنجا که خشکسالی در سه یا چهار سال اخیر در استان اصفهان و استانهای جنوبی کشور تداوم داشته، خشکسالی به عنوان مسئله شماره یک کشاورزان منطقه مطرح شده و عملا تولید و زندگی مردم را با مخاطره روبه‌رو کرده است.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به علت تداوم خشکسالی، بیش از 50 درصد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منطقه خشک شده و کشاورزی تعطیل شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه کرد: در حالیکه کشاورزان فریدن و مناطق همجوار با تجهیز اراضی خود به آبیاری تحت فشار تلاش کردند تا مدیریت بهینه‌ای بر مصرف آب داشته باشند عملا این تجهیزات بدون استفاده مانده است.

محمدی بیان داشت: کشاورزان با استفاده از تسهیلات بانکی، اقدام به خرید این تجهیزات کرده‌اند اما به علت خشکسالی و پایین آمدن سطح آب سفره‌های زیرزمینی، تجهیزات آبیاری بدون استفاده مانده و کشاورزان ناگزیر شدند بدهی خود را به بانکها پرداخت کنند.