به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "دی ولت"، اکثر آلمانیها به سیاستهای اقتصادی مرکل اعتماد ندارند.

بر اساس یک نظرسنجی که از طرف نشریه "آ ار دی" آلمان انجام گرفته در این کشور اعتماد کمی به سیاستهای اقتصادی مرکل وجود دارد. 55 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعتقاد ندارند که حکومت آلمان می تواند از گسترش یک بحران مالی و اقتصادی جدید جلوگیری به عمل آورد.

بیست درصد آلمانی ها نیز اصلا هیچ اعتمادی به مرکل در مسائل اقتصادی ندارند. تنها بیست و دو درصد پرسش شوندگان در این نظر سنجی اعتماد زیادی در این راستا به صدر اعظم خود دارند.

البته "سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه در وضعیت بسیار بدتری از مرکل قرار دارد به گونه ای که 63 درصد اعتماد کمی به سیاستهای اقتصادی سارکوزی دارند و تنها 15 درصد پرسش شوندگان به سیاستهای وی در حل بحران مالی اعتماد دارند.

