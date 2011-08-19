38 هزار شغل در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری ظهر جمعه در دیدار با فرماندار نمین اظهار داشت: دستگاههای مذکور این تعداد شغل را در سند توسعه اشتغال استان تعهد کرده اند.

وی عنوان کرد: استان اردبیل تنها استانی است که سند توسعه اشتغال را به پایان رسانده و تحویل داده و آمادگی ایجاد شغل در بخشهای مختلف را دارد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: تعداد 214 عنوان مشاغل خانگی برای هر استان در کشور اعلام شده که استان اردبیل از این تعداد برای 115 شغل اکتفا کرده است.

منوری همچنین میزان اعتبار قرض الحسنه برای ایجاد مشاغل خانگی در استان را 400 میلیارد ریال اعلام کرد.

در این جلسه فرماندار نمین نیز با اشاره به موقعیت خاص این شهرستان به لحاظ داشتن سه شهرک و ناحیه صنعتی اظهار داشت: 181 واحد تولید و خدماتی در منطقه نمین فعال است و پنج واحد دیگر نیز همزمان با هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

سید تقی در یتیم عنوان کرد: با بهره برداری از این طرحها برای 37 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.