به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن در "سگد" مجارستان، نادر عیوضی قایقران معلول ایران در بخش مسابقات معلولین در مصاف با هشت قایق دیگر در مکان پنجم جهان در ماده کایاک 200متر ایستاد.

همچنین احمدرضا طالبیان قایقران طلایی بازیهای آسیایی گوانگجو در مرحله نیمه نهایی مسابقه داد و با قرار گرفتن در رده چهارم کایاک هزار متر مردان به فینال B راه یافت تا در این ماده برای کسب عنوان دهم تا هجدهم مسابقه دهد. عادل مجللی درکانو کانادایی مسافت هزار متر تک نفره هم در مرحله نیمه نهایی ششم شد تا به فینال C راه یافته و برای کسب عنوان هجدهم به بعد تلاش کند.

تیم دو نفره بانوان ایران که توانسته بود با موفقیت به مرحله نیمه نهایی صعود کند در این مرحله نتوانست جواز حضور در هیچ کدام از مراحل فینال را بدست آورد. نجمه سجادی و سیما عروجی ترکیب تیم دو نفره کشورمان در ماده کایاک هزار متر دو نفره زنان را تشکیل می دهند.

این رقابتها تا 30 مردادماه در مجارستان پیگیری می شود. تنها 10 نفر اول این مسابقات می توانند سهمیه المپیک را دریافت کنند.