موسوی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هماهنگیهایی که بین فرمانداریها و نیروی انتظامی انجام شده، با کارفرمایانی که از اتباع افغان غیر مجاز برای کار استفاده می کنند برخورد می شود.

وی گفت: مقدمات اجرای این طرح نیز صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده و به زودی توسط گشتهای نیروی انتظامی و فرمانداریها انجام خواهد شد.

این مسئول افزود: طرح برخورد با اتباع افغان غیر مجاز و افرادی که در طرح ساماندهی شرکت نکردند، آغاز شده و با این اتباع غیر مجاز برابر قانون برخورد می شود.

برگه های 60، 90 و 120 روزه برای هر تبعه افغان

وی اظهار داشت: پس از پایان مرحله سوم سامانه که از مهرماه آغاز می شود، برای هر تبعه افغان، برگه های 60، 90 و 120 روزه صادر شده و بر اساس مهلت مندرج در این برگه ها باید از کشور خارج شوند.

موسوی نسب افزود: چنانچه این افراد بخواهند مجدد به ایران بازگردند باید به صورت کاملا قانونی و از طریق اخذ گذرنامه این کار را انجام دهند.

وی بیان کرد: پس از انجام خروج اتباع غیر مجاز از ایران و باز گرداندن آنها به کشورشان هر نوع ورود به ایران تنها از مبادی قانونی انجام شده و با هرگونه ورود غیر مجاز و خارج از چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.