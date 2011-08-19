نوای قرآن دلهای مردم شهر جدید پرند را نورانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاوتی چند از آیات قرآن کریم توسط قاریان به خصوص قاری "محمد مهدی" نوجوان 13 ساله حافظ کل قرآن کریم که مردم و مسئولان حاضر را به وجد آورده بود، جزئی از مراسم پر فیض شب گذشته بود.

در ادامه مجری برنامه جناب آقای سلیمی، شاعر اهل بیت آقای کمالی زنجانی را جهت قرائت شعر زیبای خود به جایگاه دعوت کرد.

رونمایی از پرچم مبارک حرم حضرت اباعبدالله الحسین توسط حجت الاسلام خدیری نماینده ولی فقیه در شهر پرند، حجت الاسلام محمدی نژاد امام جمعه رباط کریم، زنجانی و سلیمی از دیگر برنامه های این محفل نورانی بود.

این پرچم به زودی برفراز گنبد مسجد امام حسن مجتبی (ع) در شهر پرند برافراشته خواهد شد.

در روز 25 مرداد ماه پرچم سرخ قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل العباس طی مراسمی بر فراز گنبد مسجد امام حسین در شهر پرند برافراشته شد.

در انتها از جمعی از جوانان و نوجوانان مانوس با قرآن تقدیر شد و به قید قرعه نیز چند جلد کتاب همراه با سکه طلا به برندگان مسابقه کتبی برگزار شده بین مردم اهدا شد.