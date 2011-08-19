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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

نیاوند:

تولید ثروت ملی توسط کارآفرینان یک ارزش است

تولید ثروت ملی توسط کارآفرینان یک ارزش است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: تولید ثروت ملی توسط کارآفرینان در سال جهاد اقتصادی یک ارزش بوده و بسیار با اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نیاوند در جلسه کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی با اشاره به ویژگی منحصر به فرد کارآفرینان، اظهار داشت: توفیق طلبی، ریسک پذیری، نظریه پردازی و کشف و خلق فرصت ها از خصوصیات تمامی کارآفرینان است که باعث موفقیت روز افزون آنان می شود.

وی بر اهمیت موضوع کارآفرینی به عنوان راه حل اساسی مشکل اشتغال در کشور تاکید کرد و افزود: بر این اساس حمایت از کارآفرینان و استفاده از نظرات آنان در تصمیم گیریها در اولویت کاری مسوولان دولتی قرار دارد.

نیاوند تصریح کرد: پیشنهادات تولیدکنندگان و کارآفرینان در جلسات اتاق فکر کانون کارآفرینان برتر استان به شورای برنامه ریزی ارسال و به برنامه تبدیل خواهد شد.

وی بیان آزادانه موانع و مشکلات توسط کارآفرینان را ویژگی بارز جلسات کانون کارآفرینان برتر استان دانست و گفت: پیگیری این مشکلات و رفع آنها با کمک خود کارآفرینان در دستور کار قرار دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که کانون کارآفرینان برتر استان با رویکرد پویا و بالنده به گونه ای اثرگذار عمل کند و فعالیت آن در کشور نمونه باشد.

در این جلسه مقرر شد اعضای کارگروه های زیر مجموعه کانون با نظر خود کارآفرینان انتخاب و رئیس و دبیر هر کارگروه در آینده ای نزدیک معرفی شود.

در این جلسه حسین قنبری دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با نظر اعضای جلسه به عنوان رییس کانون کارآفرینان برتر استان انتخاب شد.

کد مطلب 1387311

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