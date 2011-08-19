به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی قرآن کریم یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها و زمینه‌ها برای ارائه توانمندی‌های قرآنی کشور است اما هنوز موسسات و مراکز قرآنی و متولیان قرآنی کشور از این ظرفیت عظیم بهره لازم را نبرده‌اند.



وی افزود: روز به روز در عرصه قرآنی شاهد تحول هستیم و آینده روشنی فراروی فعالیت‌های قرآنی وجود دارد از این رو باید نمایشگاه به عنوان فرصتی بی بدیل از سوی متولیان امور قرآنی و موسسات و مراکز برای جریان سازی فرهنگی قرآنی مورد بهره برداری قرار گیرد.



انتظار مردم از نمایشگاه قرآن



حسینی تصریح کرد: انتظار از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم این است که همان طور که نمایشگاه کتاب اهالی فرهنگ و علم را از سراسر کشور به نمایشگاه می‌کشاند نمایشگاه قرآن کریم نیز به چنین شرایطی برسد.



وی اظهار داشت: رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند معطوف کردن ذهن مردم به خدمات و توانمندی‌هایی است که در نمایشگاه و در عرصه‌های مختلف به نمایش درآمده است.



حسینی تاکیدکرد: رسانه‌ها باید با جریان سازی رسانه‌ای درباره نمایشگاه قرآن، جریانی فرهنگی به راه بیندازند که همه جامعه را تحت تأثیر این رویداد فرهنگی قرآنی قرار دهند.



وی با اشاره به حضور پررنگ حوزه در نمایشگاه بیان کرد: حوزه با توجه به رسالت دینی خود با دستان پر به نمایشگاه آمده و هرشب کرسی‌های مختلف نظریه پردازی و نقد و نظر، پاسخگویی به شبهات و ... در بخش حوزوی نمایشگاه دایر است.