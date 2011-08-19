به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس ورامین مقرر شد کنگره بزرگ شهدا در هفته دفاع مقدس برگزار شود و محل سابق اعزام نیروهای بسیجی به جبهه ها هم به عنوان نماد دفاع مقدس و نمایشگاه دائمی اختصاص یابد.

در این جلسه که با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، فرمانده سپاه پاسداران و دیگر مسئولان ورامین تشکیل شد، نسبت به اشاعه و ارائه مطلوب فرهنگ دفاع مقدس و مشارکت خانواده ها در برپایی برنامه های هفته دفاع مقدس تأکید شد.

همچنین در جلسه این ستاد، اداره تبلیغات اسلامی ورامین آمادگی خود را برای اعزام روحانیون و مبلغان در تشکلهای دینی و در میان مردم اعلام کرد.