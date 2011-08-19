خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال کشورمان که پس از پشت سرگذاشتن مرخصی یک ماه اش مجددا در کنار تیم ملی به فعالیت می پردازد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: براساس برنامه ریزی کارلوس کی روش فردا نشستی بین ایشان و آقای ترابیان سرپرست تیم ملی برگزار خواهد شد که طی آن زمان اعلام اسامی تیم ملی مشخص می شود.

وی افزود: اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان بعد از اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده از روز 4 شهریورماه در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد که البته محل اقامت ملی پوشان هتل اسپیناس خواهد بود. پس از بازی روز 11 شهریورماه نیز ملی پوشان یک روز را استراحت می کنند و روز 13 شهریور راهی دوحه خواهند شد تا خود را برای برگزاری دیدار با قطر در روز 15 شهریور آماده کنند. شانزدهم هم ملی پوشان به ایران بازخواهند گشت تا در اختیار باشگاه هایشان قرار بگیرند.

مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه کارلوس کی روش قصد دارد در روز 19 مهرماه که روز فیفاست یک بازی تدارکاتی برگزار کند گفت: با توجه به اینکه اکثر بازیهای تیم ملی فوتبال کشورمان در روز فیفا برگزار می شود در برنامه فعلی تنها روز نوزدهم مهر خالی است که به همین خاطر فدراسیون فوتبال در تلاش است تا زمینه برگزاری یک دیدار با یک کشور عربی را فراهم کند.

والی زاده تاکید کرد: این بازی قبل از دیدار با بحرین برگزار خواهد شد و به همین خاطر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال رایزنی هایش را برای فراهم کردن زمینه برگزاری بازی با یکی از تیم های ملی کشورهای عربی که با فوتبال بحرین نزدیک است، را آغاز کرده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل با تیم های ملی فوتبال اندونزی، بحرین و قطر همگروه است و براساس برنامه اعلام شده روز 11 شهریور در نخستین دیدار خود به مصاف اندونزی خواهد رفت.