به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، الهه عرب عامری پس از کسب 4 مدال توسط کاروان پومسه ایران در یونیورسیاد 2011 چین ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: این مسابقات از لحاظ کمی و کیفی سطح بالایی داشت و چینی ها بر خلاف دوره های گذشته در این رقابت ها مدعی بودند اما با توجه به عملکرد تیم ایران فکر می کنم حق به حق دار رسید.

وی با بیان اینکه پیش از این احتمال می داد تیم پومسه خصوصا در بخش بانوان مدال بگیرد اضافه کرد: وقتی امروز اجرای بچه ها را دیدم اطمینانم به کسب مدال بیشتر شد و شما در اجرا دیدید بازیکنان ایرانی بسیار عملکرد خوبی داشتند.

مسئول انجمن تکواندو فدراسیون دانشگاهی اضافه کرد: خوشبختانه تکواندو همیشه سد شکن است. ما در مسابقات مختلف نخستین مدال ها را کسب کرده ایم. ضمن اینکه نخستین مدال های تاریخ بانوان در بخش انفرادی و تیمی یونیورسیاد طی 2 روز گذشته به دست آمد که این نتیجه بسیار ارزشمن است.

وی در مورد اینکه چرا تیم مبارزه تکواندو بانوان به این مسابقات نیامده است اظهار داشت: برای اعزام تیم ها به یونیورسیاد باید آنها بازدهی لازم را داشته باشند. به همین دلیل ابتدا آنها را در مسابقات جهانی محک می زنیم. تیم پومسه در مسابقات جهانی اسپانیا مدال گرفت اما تیم مبارزه بانوان مدالی نگرفت. وقتی سطح مسابقات جهانی پایین تر از یونیورسیاد است باید تیم ها در این مسابقات مدال کسب کنند تامجوزشان برای حضور در مسابقات یونیورسیاد صادر شود.

عرب عامری در پایان در مورد اینکه چرا برخی از تیم ها که اصلا شانس مدال ندارند بانوان خود را به این مسابقات اعزام کرده اند گفت: آنها با هزینه های فدراسیون مربوطه به این مسابقات آمدند و تنها مجوز ورودیشان توسط فدراسیون دانشگاهی صادر شده است.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.