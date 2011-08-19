به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر امروز با بیان این مطلب در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه اراک افزود: تاثیر تحریمهای غرب علیه ایران بر زندگی عامه مردم، دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و دولت و مجلس باید با ایجاد شرایط لازم از نگرانی رهبر در این دغدغه رهبری بکاهند.

وی ادامه داد: تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی کشور خواسته به حق ملت ایران است.

امام جمعه اراک در ادامه واردات کالاهای بی کیفیت را یکی از مشکلات عمده پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: دولت باید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق از واردات کالاهای بی ارزش به کشور جلوگیری کرده و اجازه ندهد این اقدام بستر کاهش تولیدات داخلی راه فراهم کنند.

وی حمایت از تولید داخلی و تلاش در راستای افزایش تولیدات داخلی را وظیفه دولت عنوان و افزود: کوتاهی در برخورد با واردات کالاهای خارجی و بی توجهی به تولید داخلی، جنایات بزرگ در حق کشور است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به هفته جهانی مساجد گفت: مساجد پایگاه اسلامی در مقابل شرک و شیطان پرستی است.

نماینده وی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت حفظ و جایگاه مساجد در جامعه اسلامی بیان داشت: نوسازی مساجد قدیمی و احداث مساجد جدید در کشور باید در دستور کار ومسئولین قرار گیرد.

وی ادامه داد: هتک حرمت اسرائیل به مسجد الاقصی برای سلطه در منطقه مسلمان نشین خاورمیانه و آتش کشیدن مسجد گوهرشاد توسط رضا خان برای ترویج بی بندو باری در آن زمان بود.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فرارسیدن لیالی قدر مردم را بر بهره گیری کامل از این ایام تاکید کرد و گفت: لیالی قدر فرصت خودسازی مسلمانان است.