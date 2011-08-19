به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد بابایی اظهار داشت: در این محفل انس با قرآن کریم استاد انور شحات قاری مصری برای مومنان و شیفتگان این کتاب آسمانی در بهشهر آیه های قرآن را تلاوت خواهد کرد.

وی جذب و تشویق جوانان به مفاهیم و معارف قرآنی، انس و الفت بیشتر مردم با قرآن کریم و ایجاد فضای قرآنی در این ماه مبارک را از اهداف برگزاری این محفل قرآنی عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر افزود: قرآن نقشه راه بشر در زمان حیات خویش است و این برنامه از سوی خداوند بر انسانها ارزانی شده به گونه‌ای که بر همه نقاط ضعف و قوت زندگی آنان احاطه دارد.

بابایی ادامه داد: قرآن کتاب انسان‌ساز و ارائه ‌دهنده برنامه دنیوی و اخروی است و بهره گیری از مفاهیم قرآنی زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم می کند.