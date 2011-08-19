علی خداشناس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این یادواره در زادگاه این شهید در روستای ملک کلا قائمشهر برگزار می شود.

وی ادامه داد: خلبان شهید جفعر مهدوی ‌ملک‌ کلایی متولد 1333 روستای ملک ‌کلای قائمشهر است.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران قائمشهر عنوان کرد: شهید مهدوی از 17 سالگی وارد ارتش شد و در سال 58 که کرمانشاه توسط ضد انقلابیون شلوغ شده بود در نبرد هوایی در منطقه پاوه به شهادت رسید و در روستای ملک کلا زادگاهش به خاک سپرده شد.

به گفته خداشناس، از خلبان مهدوی یک دختر به یادگار مانده است.

یادواره شهید خلبان مهدوی عصر پنجشنبه 27 مرداد ماه امسال با حضور مردم و مسئولان در زادگاه و محل دفنش روستای ملک کلای قائمشهر برگزار می شود.

شهرستان قائمشهردر دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از هزار شهید تقدیم اسلام کرد.