به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 100 شرکت کننده در چهار رده سنی و با قضاوت الهه خاکپور و پروانه ذوالفقاری در سالن شهدا جوادآباد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مقام اول تا سوم رده سنی 10 تا 20 سال را مائده متجدد، مریم متجدد و الهه کرمانیان به دست آوردند و در رده سنی 20 تا 30 سال نیز، فاطمه النچری، مهدیه خراسانی و فرزانه خراسانی به مقام اول تا سوم رسیدند.

زهرا شاهسون در رده سنی 30 تا 40 سال اول شد، اکرم بختیاری به عنوان دوم دست یافت و مهری مؤیدی روی سکوی سوم قرار گرفت.

در رده سنی 40 سال به بالا نیز پروانه خراسانی، اعظم کچوییان و بتول السادات کریمانی به ترتیب اول تا سوم شدند.