به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز گفت: توجه به راهپیمایی روز قدس که با همت و قصد قربت به پروردگار عالم همراه باشد لازم است.

وی ادامه داد: روز قدس باید در یک اجتماع فشرده نیات دشمنان خدا را بازگو کنید و از آنها بیزاری بطلبید.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن شبهای قدر نیز گفت: اگر در این شبها توبه نکنید فردا دیرخواهد شد و باید از این فضای به وجود آماده حداکثر استفاده را ببرید.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: امشب شب ترحم به دیگران است، دعا کنید برای همگان و اگر دلی را آزار داده اید اصلاح کنید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به چند نکته در خصوص شبهای قدر نیز گفت: این شبها از جمله شبهای برگزیده به حساب می آید زیرا عظمت این شبها از فکر و اندیشه بشر بالاتراست، شب آشتی با خدا، شب رحمت بی پایان الهی، شب تقدیر الهی نسبت به امور زمینیان و.... است.