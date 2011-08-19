به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد خانی مدیر مرکز معماری حوزه هنری گفت: با حمایت های رئیس حوزه و آماده کردن مقدمات، فعالیت این مرکز به طور رسمی آغاز شد.وی هدف از راه اندازی این مرکز را پیگیری رهنمود ها و منویات مقام معظم رهبری در خصوص هنر معماری دانست و گفت: مقام معظم رهبری همیشه نقطه نظرات و پبشنهادهایی در این خصوص داشتند که به طور جدی پیگیری نشده بود.

وی با اشاره به این که متاسفانه بعد از انقلاب به این هنر خیلی توجه نشده است، ادامه داد: در اکثر حوزه ها مانند دین و اندیشه بسیاری از ایده ها و نظریات صاحب نظران در قالب معماری به بیننده و مخاطب منتقل شده است.

محمد خانی اظهار امیدواری کرد که این مرکز بتواند با اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است فعالیت کند و هنرمندان و استادان این رشته را جذب و حمایت کند.

مدیر مرکز معماری حوزه هنری ادامه داد: برای دانش افزایی دانشجویان این رشته نیز کارگاه ها و کلاس های آموزشی را با حضور استادان و هنرمندان صاحب نظر به صورت ماهیانه برگزار می کنیم.

به گقته وی، در حاشیه این کارگاه ها نمایشگاه های از کارهای معماری به نمایش گذاشته می شود که بازدید برای عموم امکان پذیرفته خواهد بود.

وی ادامه داد: مرکز معماری پیش از این با نام "خانه آرمانشهر حوزه هنری" فعالیت می کرد و با تغییر نام به نظر می رسد مرکز برای همه مانوس تر باشد.محمدخانی گفت: امید است این مرکز معرف مرکزی که معماران و کسانی که دغدغه معماری ایرانی را دارند و سالها جای خالی آن را احساس می کردند، باشد.

مدیر مرکز هنرهای معماری حوزه هنری افزود: مرکز معماری حوزه هنری، معماری کنونی جامعه را به نقد و بررسی معماران گذاشته و مکانی برای گفتمان معماران، برای رسیدن به معماری ایرانی ـ اسلامی خواهد بود.

وی یاد آور شد: مرکز معماری حوزه هنری در راستای رسیدن به اهداف خود با برگزاری نخستین برنامه کارگاه های آموزشی با موضوعیت معماری و صهیونیسم طی روزهای پنجشنبه 27 وجمعه 28 مرداد ماه کار خود را به طور آغاز کرد.

محمد خانی با بیان این که سلسه نشست های "اندیشه ورزی در معماری" با هدف اعتلای سطح علمی و پژوهشی جامعه دانشگاهی و هویت بخشی به معماری کنونی برگزار می شود،افزود: در این سلسله نشست ها به موضوعاتی همچون معنویت ،سبک زندگی و آینده نگری در معماری پرداخته خواهد شد.

وی تاکید کرد:موضوعات مورد بررسی نخستین کارگاه آموزشی "معماری و صهیونیسم" شامل: فراماسونری اسطوره یا واقعیت، علل و چگونگی پیدایش صهیونیزم و حوزه نفوذ آن در معماری، آشنایی با نمادها و فلسفه نمادگرایی در معماری ضد دینی، تاثیر و تاثر ایدئولوژی در معماری، دشمن شناسی و مهندسی فکراست که به صورت نشست و هم اندیشی استادان و گفتگوهای دانشجویی و کارگاه نقد فیلم برگزارمی شود.

