شهردار فرون آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طی حکمی، حسن سندگل مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر با حفظ سمت به عنوان سرپرست گروه مشاوران جوان شهرداری فرون آباد در امور جوانان منصوب شد.

علی بندعلیان به نقش پراهمیت جوانان در مدیریت کشور اشاره کرد و افزود: جوانان به عنوان نیرویی فعال و پویا در جامعه دارای نقش مهمی در توسعه پایدار و همه جانبه کشور دارند که در این راستا باید برای بهره وری از آنها برنامه ریزی کرد تا نتیجه کار را دید.

وی گفت: شهرداری فرون آباد با توجه به اهمیت این نقش مهم و اساسی، انگیزه حضور و استفاده از تجربیات و مشاوره جوانان به مدیریت شهر در مباحث مختلف شهری، نسبت به معرفی سرپرست گروه مشاوران جوان اقدام کرد.

این مسئول افزود: امید است با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری و استفاده از نظرات و ایده های جوانان در بهبود عملکرد مدیریت شهری، اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: همچنین علی کردی به عنوان غواص و مسئول نجات غریق شهرداری معرفی شد.

شهردار فرون آباد ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلات پیش آمده اخیر و غرق شدن چندین نفر از هموطنان در حوضچه ها و استخرها و در راستای اجرای مصوبات شهرستانی مبنی بر لزوم داشتن هر شهرداری به یک غواص و نجات غریق، نسبت به معرفی آقای علی کردی اقدام شد.

وی یادآور شد: وی تاکنون در چندین مأموریت غواصی و نجات غریق شرکت کرده و دارای 10 سال سابقه کار در این بوده و رئیس هیئت غواصی شهرستان پاکدشت است ضمن اینکه اکنون نیز به عنوان غواص و مسئول نجات غریق شهرداری فرون آباد معرفی شد.