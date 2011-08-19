جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح مسکن مهر یکی از افتخارات دولت است که اجرای آن با تمام توان در باقرشهر در حال انجام است.

وی گفت: مسکن مهر و توسعه این خدمت به نحوی که همه اقشار کم درآمد بتوانند از آن استفاده کنند، باید در اولویت مسئولان شهرستان ری باشد.

شهردار باقرشهر ادامه داد: باقرشهر طبق قانون و در قالب طرح تفصیلی، هرگونه خدماتی که بتواند ارائه می ‌دهد تا مسکن مهر رشد بیشتری در شهرستان ری داشته باشد.

وی بیان کرد: ساخت مسکن مهر از طرحهای مردمی است و به همین دلیل بازخوردهای خوبی در میان مردم دارد.