به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آتش زدن شبانه خودروهای گران قیمت در برلین پایتخت آلمان پنجشنبه شب برای چهارمین شب متوالی ادامه یافت.

بنابر اعلام مقامات پلیس برلین، پنجشنبه شب اشخاص ناشناس برای چهارمین شب متوالی در چند منطقه برلین در مجموع 11خودرو را به آتش کشیدند . در همین حال دو مورد آتش سوزی دیگر نیز ناکام مانده است و هفت دستگاه خودرو دیگر هم به خاطر این آتش زدن ها صدمه دیده اند.

از دوشنبه شب تا صبح امروز در مجموع بیش از 60 خودرو به طور کامل و یا قسمتی از آنها به خاطر این آتش زدن ها در برلین صدمه دیده اند. مقامات پلیس برلین در باره انگیزه های این گونه اقدامات ارزیابی های متفاوتی داشته و در عین حال انگیزه های سیاسی را رد نمی کنند.

در همین رابطه "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان دیشب در سخنانی با ابراز نگرانی از موج آتش زدن خودروهای گران قیمت در پایتخت این کشور ، این احتمال را که اعتراضاتی مانند لندن در این شهر روی دهد، رد کرد.

مرکل گفت: من امیدوار و تا حدی خوش بین هستم که ما در آلمان از اتفاقاتی مانند آنچه که چندی پیش در لندن و دیگر شهرهای انگلیس رخ داد، در امان باشیم.

صحنه ای از آتش زدن شبانه خودروها در برلین

وی در عین حال نگرانی خود را از موج آتش زدن خودروها و دیگر آتش سوزی های عمدی در برلین پایتخت آلمان اعلام کرد.

در این میان امکان دست داشتن گروه های افراطی چپ و راست در آتش زدن خودروها مطرح می شود اما احزاب دست راستی و دست چپی آلمان دست داشتن در اینگونه اقدامات را انکار می کنند و این در حالی است که "آندرس برویک" قاتل نروژی که در ماه گذشته اروپا را به جنجال کشاند در نوشته های خود برخی از احزاب تندروی آلمانی را به عنوان متحدان خود نام برده بود.

آتش زدن عمدی خودروهای گران قیمت در آلمان دارای سابقه چندین ساله است و هر از گاهی اینگونه اقدامات بویژه در شهرهای برلین، هامبورگ و مونیخ مشاهده می شد، ولی در سال جاری این اقدامات روند شدیدتری به خود گرفته و تنها 9 خودرو چهارشنبه شب در برلین به آتش کشیده شد.

این در حالی است که پلیس گشت های شبانه محسوس و نامحسوس خود را به شدت افزایش داده، ولی هنوز نتوانسته عاملان این آتش سوزی ها را شناسایی کند. پلیس برلین برای شناسایی عاملان این حوادث حتی از یک بالگرد نیز استفاده می کند. در شب های گذشته علاوه بر خودروهای گران قیمت، برای اولین بار خودروهای معمولی و مدل پایین نیز از سوی عاملان این اقدام به اتش کشیده شدند.

پیش از این عاملان این اقدامات تنها خودروهای مدل بالا و جدید را آتش می زدند. پلیس معتقد است که انگیزه های سیاسی پشت این جریان قرار دارد و رسانه های برلین نیز یکی از هدف های احتمالی این اقدامات را تحت تاثیر قرار دادن انتخابات ایالتی 18سپتامبر(27شهریور) این شهر دانسته اند.

آتش زدن خودروها در گذشته معمولا به گروه های چپ تندرو و ضد سرمایه داری نسبت داده می شد، ولی چپ ها با رد این ادعا، گروه های راست افراطی و آنارشیست ها را متهم به ارتکاب این جرائم می کنند .

درسال جاری تاکنون حدود 141خودرو در آلمان به آتش کشیده شده که این رقم بیش از دو برابر تعداد سال گذشته است.