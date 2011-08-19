مشکلات کمبود آب کشاورزی در دماوند بررسی شد

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آب در حیات انسان افزود: مهمترین موضوع در حیات انسان آب است زیرا هر موجودی از آب زنده است و در همین راستا باید رفع مشکلات کمبود آب در اولویت کارها قرار گیرد.

وی به کمبود آب در اثر کاهش بارشهای جوی اشاره کرد و گفت: پدیده خشکسالی در کل کشور وجود دارد و منطقه دماوند نیز متاثر از آن است به همین سبب باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد تا آب موجود به صورت بهینه مصرف شده و همه کشاورزان بتوانند از آن استفاده کنند.

حل موضوع کم آبی نیازمند دو برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت است

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: حل موضوع کم آبی نیازمند برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت است یعنی مشکل فعلی کمبود آب در منطقه پائین دست رودخانه تاررود را با رهاسازی یک روزه آب از منطقه فرادست رودخانه می توان حل کرد اما برای آینده باید برنامه ریزی را از امروز آغاز کرد.

وی عنوان کرد: امید است با استفاده از شیوه های نوین آبیاری، پوشش انهار و تغییر نوع کشت، شاهد آن باشیم که در سالهای آینده دیگر مشکل کم آبی در حوزه کشاورزی وجود نداشته باشد.