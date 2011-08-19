گازرسانی به 257 روستای مازندران درحال اجراست

محسن عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گازرسانی به این تعداد روستاها اکنون توسط 25 پیمانکار در روستاهای استان درحال اجراست.

وی افزود: از سه هزار و 100روستای مازندران، تاکنون به هزارو280 روستای این استان گازرسانی شده و بقیه روستاها بر اساس برنامه ریزی ها و منابع اعتباری انجام می شود.

مدیر عامل شرکت گاز مازندران به اشاره به اینکه پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، روستاهای زیادی از این استان خواهان تسریع در گازرسانی شده بودند، اضافه کرد: با تصویب لایحه ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمبودهای گازرسانی در مناطق فاقد برخوردار شتاب بیشتری خواهد یافت.

عرب مقصودی سهم مازندران از محل این اعتبار را حدود 440 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: این اعتبار برای تسریع در گاز رسانی در روستاهای آمل، ساری و نور هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تولید و مصرف گاز متاسفانه موازنه خوبی وجود ندارد و گاز براساس میزان تولید آن مصرف می شود، ادامه داد: دولت در سالهای گذشته اجرای پروژه های ذخیره سازی مخازن گازی را پیش گرفته است.

مدیرعامل شرکت گازمازندران از افتتاح پروژه های گازرسانی به 12 روستای این استان با اعتبار بیش از 65 میلیارد ریال درهفته دولت امسال خبر داد.

عرب مقصودی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها، پنج هزار و 974 خانوار روستایی مازندران گازدار خواهند شد، یادآورشد: همزمان عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به شش روستای ساری و 18 روستای بابل با اعتبار 66 میلیارد ریال در هفته دولت امسال آغاز خواهد شد.

در حال حاضر از جمعیت حددود سه میلیون و 100هزارنفری مازندران، حدود 419 هزار و 652 خانوار شهری و 30 هزار و 900 خانوار روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.