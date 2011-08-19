حجت الاسلام فرجام صبح امروز جمعه در بازدید استاندار خراسان از مرکز مدیریت حوزه علمیه این استان با اشاره به نقش حوزه های علمیه در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور گفت: یکی از حوزه های علمیه ای که نقش موثری در این تحولات داشته حوزه علمیه مشهد است.

وی از شخصیت های برجسته ای نظیر مقام معظم رهبری، آیت الله واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد از جمله طلاب این حوزه علمیه ذکر کرد.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان با اشاره به حضور پرشور طلاب و فضلای حوزه در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گفت: 485 شهید از حوزه عملیه خراسان تقدیم انقلاب شده است.