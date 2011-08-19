یک سوم آملیها عضو تعاونی هستند

خلیل ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمعیت حدود 400هزار نفری آمل بیش از 80 هزار نفر از آنان عضو شرکت های تعاونی هستند که این رقم یک رکورد خوبی در مازندران است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود هزار و 210 شرکت تعاونی در شهرستان آمل تشکیل شده است، اضافه کرد: متاسفانه اکنون حدود 20 تا35 درصد این تعاونی ها به علت مشکلات حقوقی و تغییراساسنامه و روش های تولید، غیرفعال است.

رئیس اداره تعاون آمل به تشکیل 24 شرکت تعاونی در بخش های تولیدی، خدماتی و مصرف چهار ماهه نخست امسال در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: با تشکیل این تعداد تعاونی ها برای حدود 200 نفر شغل ایجاد شد.

ایزدپناه گفت: شهرستان آمل در تشکیل تعاونی های تولیدی بیشترین تعداد وعملکرد را در میان شهرستانهای مازندران دارد.

وی توجه به مشاغل خانگی را از برنامه های جدی بخش تعاون در سال 90 بیان کرد و افزود: شهرستان آمل در بخش مشاغل خانگی تاکنون با ارائه تسهیلات مورد نیاز متقاضیان زمینه اشتغال تعدادی از بانوان را فراهم آورده است.

رئیس اداره تعاون آمل یادآور شد: درشهرستان آمل سال گذشته 10 تعاونی تشکیل شد.

ایزدپناه اضافه کرد: سهیمه ایجاد اشتغال دربخش تعاون شهرستان آمل پارسال حدود 500 شغل بوده که اداره تعاون با همکاری خوب شرکت های تعاونی زمینه اشتغال هزار و245 نفر را فراهم کرده است.