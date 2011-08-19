به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که در سالن بوکس شهید فرجی آمل برگزار شد، تیم آمل با کسب 10 نشان طلا به تنهایی در صدر قرار گرفت و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد.

تیم های اصفهان با هفت و خراسان رضوی با چهار نشان طلا به ترتیب دوم وسوم شدند.

درنتایج مهم و برگزار شده چهار وزن رده سنی بزرگسالان در60- کیلوگرم محسن برات از خراسان رضوی، در وزن 65 – کیلوگرم شاهد مومنی از نور، دروزن 75- کیلوگرم امیرارشادی پور از اصفهان و در وزن 80- کیلوگرم محمد قاسم زاده از آمل عنوانهای نخست را از آن خود کردند.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این مسابقات 130 ورزشکار از استانهای مازندران، فارس، اصفهان، ارومیه، تهران و خراسان شمالی و رضوی با هم رقابت کردند.

حسین حقیقی افزود: کیک بوکسینگ کاران شرکت کننده در این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان درمجموع در 27 وزن به روی رینگ رفتند.

وی ادامه داد: به نفرات برتر هر رده سنی کمربند طلا و جوایز نقدی اهدا شد.

از سوی کادر فنی این مسابقات، نفرات برتر هر رده سنی به همراه تیم ملی به مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ قهرمانی کشور که 20 شهریور ماه در کشور ترکیه برگزارمی شود، اعزام خواهند شد.

حسین حقیقی، سرمربی و سرپرست تیم اعزامی ایران به مسابقات بین المللی ترکیه انتخاب شد.