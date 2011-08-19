به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های این هفته نماز جمعه افزود: ملتهای مسلمان باید با حفظ اتحاد و وحدت کامل تا تحقق وعده الهی که همانا استقرار حکومت عدل الهی است، در برابر دسیسه های قدرتهای استکباری ایستادگی کنند.

وی با اشاره به رویدادهای انقلاب اسلامی در طول مبارزات امام خمینی(ره) با رژیم طاغوت، بیان داشت: امروز پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به لطف حق تعالی این هدف مهم امام راحل (ره) که همانا بیداری ملتها در کشورهای اسلامی بود، تحقق یافته است.

بیداری ملتها محدود به کشورهای اسلامی و منطقه نیست

میراحمدی ادامه داد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، بیداری ملتها محدود به کشورهای اسلامی و منطقه نیست بلکه این انقلاب از مرزها عبور و به قلب اروپا نفوذ خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به اهمیت تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان تأکید کرد: پیامبر اکرم (ص) این کتاب آسمانی را به عنوان امانتی بزرگ در بین امت خود قرار داد و فرمود قرآن افضل همه چیز به جز خداوند است که نور آن روشنی بخش و شفابخش تمام دردهاست.

امام جمعه شهرستان قدس همچنین با اشاره به فضیلت شبهای قدر اظهار داشت: امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در مقابل اهانت های دشمنان به قرآن کریم ایستادگی کرد و همین موضوع سبب شد تا منافقان کوردل آن امام بزرگوار را که برپا کننده عدل الهی بود به شهادت برسانند.

وی گفت: امید می رود با درک صحیح از شبهای قدر بتوانیم در زمره بندگان صالح و شایسته خداوند قرار گیریم.