به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اسفراین در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته شهرستان اسفراین با بیان اینکه شب‌های قدر از فرصت‌های طلایی محسوب می‌شود، اظهار داشت: همانقدر که درک شب قدر مشکل است بیان شب قدر نیز مشکل خواهد بود.

وی افزود: یکى از معانى قدر ضیق و تنگى است، این شب را از آنرو قدر گفته اند که زمین به واسطه کثرت فرود فرشتگان در آن شب، تنگ مى شود.



وی تصریح کرد: زمین در این شب، سرشار از فرشتگانى است که تا سپیده دم، همصدا با زمینیان به احیاى آن شب مى پردازند و به وظایف خویش مى رسند.



حجت الاسلام محمدیان با اشاره به فرارسیدن هفته دولت افزود: دولت تاکنون اقدامات قابل توجهی در رسیدگی به محرومان و سفرهای استانی و راه اندازی پروژه های مختلف و اجرای هدفمند کردن یارانه ها داشته است.



وی ادامه داد: به حمد خداوند متعال دولت تا به امروز توانسته بر تحریم های آمریکا و استکبار پیروز شود و لازم است در این ایام از زحمات دولت قدردانی شود.



به گفته امام جمعه اسفراین مسئله اشتغال و بیکاری جوانان و تورم همچنان حل نشده است.