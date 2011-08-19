عبادالله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های قرآنی که در ماه مبارک رمضان توسط شهرداری تهران برگزار می شود، اظهار کرد: برنامه های دینی و هنری در قالب "جشنواره بینات نور" در یکایک مناطق شهر تهران در حال برگزاری است و در نمایشگاه های قرآنی این جشنواره نشست های قرآنی و کرسی های تلاوت با حضور قاریان برجسته و حافظان قرآنی برگزار می شود، و مردم می توانند با محصولات قرآنی هر منطقه به تفکیک آشنا شوند.

وی ادامه داد: در هر منطقه 20 محفل انس با قرآن نیز تشکیل شده که در مجموع در طول ماه مبارک رمضان 440 محفل انس با قرآن در سطح شهر برگزار می شود.

رمضانی با بیان اینکه محافل انس با قرآن توسط قاریان برجسته در مساجد شاخص شهر برگزار می شود و در پایان مراسم بسته های فرهنگی به حاضران اهدا می شود، خاطرنشان کرد: به طور کل در راستای برنامه مدیریت شهری، به مناسبت ماه مبارک رمضان اهدای کتب قرآن و ادعیه به مساجد سطح شهر صورت گرفته است.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: البته یکی دیگر از برنامه های قرآنی در قالب برنامه شب های شیدایی در باغ موزه دفاع مقدس هر شب در طول مدت ماه مبارک رمضان به انجام می رسد، که این برنامه از قبل اذان مغرب آغاز شده و تا ساعت 30/10 شب به طول می انجامد.

وی در ادامه مهمترین اقدام در بحث کارهای قرآنی را افتتاح و برگزاری جشنواره شمسه عنوان کرد و گفت : با توجه به رویکرد محله محوری، شهروندان می توانند با مراجعه به معاونت های اجتماعی فرهنگی مناطق 22 گانه نسبت به آگاهی از این جشنواره اقدام کنند.