احداث اسکله "نخل ناخدا" راهی برای رونق اقتصادی و گردشگری جزیره هرمز

امام جمعه هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایلی که جزیره هرمز به رغم استعدادهای موجود در آن پیشرفت نکرده، نبود راه های ارتباطی آن با خارج از جزیره است.

حجت الاسلام موسوی افزود: یکی از راه هایی که جزیره هرمز را از این بن بست خارج کنیم، ایجاد اسکله ای در ضلع جنوبی فرودگاه بندرعباس در محله "نخل ناخدا" است.

وی توضیح داد: با ایجاد اسکله در این منطقه، فاصله دریایی میان بندرعباس و جزیره هرمز به کوتاه ترین حد خود یعنی حدود پنج کیلومتر می رسد که با توجه به این که در زمان جذر آب منطقه حدود سه کیلومتر عقب نشینی می کند، زمان تردد در این مسیر به کمتر از پنج دقیقه می رسد.

موسوی گفت: اگر بتوانیم این گشایش را در این منطقه انجام دهیم، جزیره هرمز را از انزوایی که دچار آن شده است نجات خواهیم داد.

وی با بیان اینکه سالانه در ایام تعطیلات نوروزی بیش از یک میلیون مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور به بندرعباس سفر می کنند، گفت: با ایجاد این اسکله زمینه سفر گردشگران به جزیره هرمز که از آثار طبیعی و گردشگری مناسبی برخوردار است نیز فراهم می شود که در اقتصاد مردم این منطقه نیز نقش بسزایی دارد.

امام جمعه هرمز گفت: با ایجاد تسهیلات مناسب آمد و شد میان دو منطقه بندرعباس و جزیره هرمز، زمینه ایجاد کمپ های گردشگری، تورهای گردشگری، گردشگری در جزیره و توسعه ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشهای آبی در جزیره هرمز فراهم سازیم.

وی در ادامه با انتقاد از پیگیری نکردن بحث الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم گفت هر وقت که پیگیر مسئله الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم شده ایم می گویند که اقدام می کنیم پس تا کی این مردم محروم منتظر وعده های شما باشند.

موسوی از مسئولان خواست تا در جهت رونق بخشی این جزیره در سال جهاد اقتصادی که ایده مقام معظم رهبری است حق مردم این جزیره را مطالبه کنند چون که سال جهاد اقتصادی سال مطالبه مردم است.

امام جمعه هرمز با انتقاد از اجرای برخی از پروژه ها در جزیره هرمز گفت: اولویت اول مردم جزیره هرمز اقتصاد و معیشت هرمز و رهایی از فقر و نداری است نه ایجاد مجموعه گردشگری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان یا رینگ دور جزیره با اعتبار چند میلیاردی که اکنون نیمه کاره به حال خود رها شده و چند پروژه دیگری که اکنون در حال خاک خوردن و خراب شدن است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به ۲۴ کیلومتر نوار ساحلی در اطراف جزیره و جاذبه های پرشمار طبیعی در این جزیره می توان محور توسعه را بر پایه گردشگری تعریف کرد اما تحقق توسعه هرمز در گرو خروج آن از بن بستی است که در آن گرفتار آمده است و آن هم جز الحاق به منطقه آزاد نیست و مسئولان به وعده های خود عمل کنند.

جزیره هرمز بخشی از منطقه دریایی حدفاصل خلیج فارس و دریای عمان است که در آبهای حوزه استحفاظی استان هرمزگان و در آبراه استراتژیک و بین المللی تنگه هرمز واقع شده است.

این جزیره با وسعت ۴۱ کیلومتر مربع در ۱۸ کیلومتری بندرعباس، مرکز استان هرمزگان و ۱۷ کیلومتری جزیره قشم واقع است و تا جزیره لارک و بندر تیاب به ترتیب ۱۶ و ۳۵ کیلومتر و با جزیره سلامه در کشور عمان ۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

تنها نقطه مسکونی و تمرکز انسانی در جزیره هرمز، شهر هرمز است که در شمال جزیره قرار گرفته است.

با توجه به ۲۴ کیلومتر نوار ساحلی در اطراف جزیره و جاذبه های پرشمار طبیعی می توان محور توسعه جزیره هرمز را بر پایه گردشگری تعریف کرد اما تحقق توسعه هرمز در گرو خروج آن از بن بستی است که در آن گرفتار آمده است.