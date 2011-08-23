مسابقات بازی در سه کلاس تبلت، آنلاین و کنسول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رصد رسانه های تخصصی در حوزه IT و همچنین بررسی وضعیت فعلی بازار نشان می دهد طی چند سال اخیر گرایش کاربران ایرانی به کامپیوترهای همراه بیش از رایانه های رومیزی بوده و این موضوع بیانگر روند رو به رشد بازار این دستگاهها است. وزن، زیبایی و ابعاد در کنار کارایی سیستم ابزار دیجیتال همراه از جمله مواردی است که نظر کاربران را به انتخاب یک مارک تجاری جلب می کند.

از سویی عرضه محصولات با کارایی های مختلف به بازار اغلب مصرف کنندگانی را نیز متضرر کرده چرا که امکانات و انواع گوناگون این محصولات در پاره ای مواقع منطبق با نیاز کاربران نبوده و به صورت عمده آنها پس از خرید متوجه ناکارآمد بودن دستگاه خریداری شده می شوند.

براین اساس نیاز به اطلاع رسانی در زمینه این محصولات بیش از پیش احساس می شود و برگزاری فستیوال های تخصصی همچون دنیای دیجیتال همراه می تواند کمک های شایان توجهی به بالا بردن سطح دانش کاربران در خصوص کامپیوترهای همراه در پی داشته باشد.

سومین جشنواره دنیای دیجیتال که با رویکرد دنیای دیجیتال همراه از 29 شهریور تا اول مهرماه امسال در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حجاب برگزار خواهد شد با این اعتقاد شکل گرفته تا بتوان اطلاعات مفید و کاربردی را در استفاده از سیستم های همراه دیجیتالی به قشر گسترده ای از مصرف کنندگان انتقال دهد.

شرکت کنندگان در این فستیوال با موضوعاتی همچون نوت بوک، تبلت و گوشی های هوشمند و تجهیزات دیجیتالی همراه، گارانتی و خدمات پس از فروش، گیرنده های دیجیتالی و اینترنتی، انواع حافظه و منابع ذخیره سازی اطلاعات، کنسولهای گیم و تجهیزات دیجیتالی همراه و بانکداری الکترونیکی حضور خواهند یافت.

برای بهره برداری بهینه بازدیدکنندگان جشنواره، از سوی برگزارکنندگان تسهیلاتی همچون کارت تخفیف و یا ارائه تجهیزات اضافی برای بازدیدکنندگان دنیای دیجیتال همراه درنظر گرفته شده است.

از جمله برنامه های جانبی که از سوی ستاد اجرایی این فستیوال پیش بینی شده می توان به موزه IT ایران، مسابقات بازی در سه کلاس تبلت، آنلاین و کنسول، کارگاههای آموزشی و اهدای تندیس به برترین محصولات براساس نظرسنجی از بازدیدکنندگان اشاره کرد.