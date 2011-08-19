به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کشتی نوح مدرن که قرار نیست موجودات جهان را از هیچ نوع سیلی نجات دهد، در زمینی به مساحت 3 کیلومتر مربع مستقر می شود. هدف اعضای این گروه مسیحی از ساخت این کشتی تنها یادآوری این است که شرح انجیل از داستان سیل افسانه نبوده و بخشی از تاریخ بشر است.

مایک زوات مدیر پروژه کشتی نوح گفت: پیام این کشتی مدرن این است که کلام خدا حقیقت است. تردیدهای بسیاری در رابطه با ساخت این کشتی توسط حضرت نوح وجود دارد، برخی می پرسند آیا نوح می توانسته چنین کشتی بزرگی بسازد؟ آیا می توانسته تمام حیوانات را داخل آن ببرد؟ بسیاری از مردم در سراسر آمریکا این سىال را مطرح می کنند.

این کشتی قرار است در وسط یک پارک دینی قرار بگیرد که در آن سایر شمایلهای انجیلی چون برج بابل و یک دهکده به سبک دنیای قدیم ساخته می شود.

