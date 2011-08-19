16 تیم برتر فوتسال شهدای سپاه قم مشخص شدند

جعفر شانقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای اطلاعات سپاه قم از جذابیت خاصی برخوردار بود و طی آن در پایان رقابت در گروه های مختلف، صعود کننده ها مشخص شدند.



وی با بیان اینکه در رقابتهای فوتسال جام رمضان سپاه به صورت ویژه به منظور گرامیداشت یاد و خاطره اطلاعات گرانقدر سپاه در عملیات تروریستی سردشت برگزار می‌شود، افزود: در این مسابقات 24 تیم در مرحله گروهی با یکدیگر به رقابت پرداختند.



مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم اضافه کرد: این مسابقات با شرکت تیمهای مدعی کسب عنوان قهرمانی، در سالن ورزشی شهدای دفاع مقدس مجموعه ورزشی نخلستان سپاه علی بن ابیطالب‌(ع) استان قم برگزار می‌شود و در حال حاضر در مرحله دوم قرار دارد.



وی یاد آور شد: در پایان دیدارهای مرحله گروهی که در هشت گروه سه تیمی برگزار شد، از هر گروه دو تیم و در مجموع 16 تیم جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند تا در این مرحله نیز این تیم ها برای صعود به مرحله سوم رقابت کنند.



شانقی عنوان کرد: در پایان دیدارهای مرحله گروهی، تیم های فوتسال ناحیه امام رضا (ع)و مقاومت جوانان از گروه نخست و تیمهای فوتسال مقاومت(ب) و حوزه 14 از گروه دوم موفق به کسب جواز حضور در مرحله بعد مسابقات شدند.



وی افزود: همچنین از گروه سوم تیم های فوتسال حوزه 17 و بسیج اصناف قم جواز صعود به مرحله بعد را کسب کردند و در پایان دیدارهای گروه چهارم نیز تیم های فوتسال ناحیه امام حسن و حوزه یک بسیج به مرحله بعد راه یافتند.



مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم افزود: دیدارهای گروه پنجم مرحله مقدماتی با صعود تیم‌های فوتسال بسیج کارمندان و شهید خورشیدوند همراه بود ضمن اینکه از گروه شش تیم های معصومیه و شهید زین الدین صعود کردند.



وی عنوان داشت: پایان مسابقات مرحله گروهی در گروه هفتم این دوره از رقابتهای فوتسال جام رمضان یادواره شهدای اطلاعات سپاه با صعود تیم های شهدای جنت آباد و حوزه سه و از گروه هشتم با صعود تیم های حوزه سه ولیعصر و یگان ویژه ناجا همراه بود.