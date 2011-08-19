16 تیم برتر فوتسال شهدای سپاه قم مشخص شدند

جعفر شانقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای اطلاعات سپاه قم از جذابیت خاصی برخوردار بود و طی آن در پایان رقابت در گروه های مختلف، صعود کننده ها مشخص شدند.
وی با بیان اینکه در رقابتهای فوتسال جام رمضان سپاه به صورت ویژه به منظور گرامیداشت یاد و خاطره اطلاعات گرانقدر سپاه در عملیات تروریستی سردشت برگزار میشود، افزود: در این مسابقات 24 تیم در مرحله گروهی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم اضافه کرد: این مسابقات با شرکت تیمهای مدعی کسب عنوان قهرمانی، در سالن ورزشی شهدای دفاع مقدس مجموعه ورزشی نخلستان سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم برگزار میشود و در حال حاضر در مرحله دوم قرار دارد.
وی یاد آور شد: در پایان دیدارهای مرحله گروهی که در هشت گروه سه تیمی برگزار شد، از هر گروه دو تیم و در مجموع 16 تیم جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند تا در این مرحله نیز این تیم ها برای صعود به مرحله سوم رقابت کنند.
شانقی عنوان کرد: در پایان دیدارهای مرحله گروهی، تیم های فوتسال ناحیه امام رضا (ع)و مقاومت جوانان از گروه نخست و تیمهای فوتسال مقاومت(ب) و حوزه 14 از گروه دوم موفق به کسب جواز حضور در مرحله بعد مسابقات شدند.
وی افزود: همچنین از گروه سوم تیم های فوتسال حوزه 17 و بسیج اصناف قم جواز صعود به مرحله بعد را کسب کردند و در پایان دیدارهای گروه چهارم نیز تیم های فوتسال ناحیه امام حسن و حوزه یک بسیج به مرحله بعد راه یافتند.
مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم افزود: دیدارهای گروه پنجم مرحله مقدماتی با صعود تیمهای فوتسال بسیج کارمندان و شهید خورشیدوند همراه بود ضمن اینکه از گروه شش تیم های معصومیه و شهید زین الدین صعود کردند.
وی عنوان داشت: پایان مسابقات مرحله گروهی در گروه هفتم این دوره از رقابتهای فوتسال جام رمضان یادواره شهدای اطلاعات سپاه با صعود تیم های شهدای جنت آباد و حوزه سه و از گروه هشتم با صعود تیم های حوزه سه ولیعصر و یگان ویژه ناجا همراه بود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم از مشخص شدن چهره 16 تیم برتر صعود کننده به مرحله دوم فوتسال جام رمضان شهدای اطلاعات سپاه قم خبر داد.
جعفر شانقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای اطلاعات سپاه قم از جذابیت خاصی برخوردار بود و طی آن در پایان رقابت در گروه های مختلف، صعود کننده ها مشخص شدند.
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