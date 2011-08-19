کمک به محرومان باید در اولویت کاری مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته، مبارزه با گرانی، اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها، برگزاری انتخابات سالم، رواج اخلاق عمومی، جلوگیری از اسراف را از خواسته های مهم مردم انقلاب اسلامی از مسئولان نظام عنوان کرد.

وی به سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما از مسئولان استان انتظار داریم که در پایان این سال گزارش عملکردی را از مجموعه خود ارائه کنند که حداقل با الفبای سال جهاد اقتصادی تناسب داشته باشد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه صرفه‌ جویی موجبات استقلال اقتصادی جامعه را فراهم می کند، افزود: مسئولان بدانند که ملت ایران اهل روزه بوده و این ملت می ‌تواند با حفظ عزت موجبات استقلال اقتصادی جامعه خود را در سطح بین‌المللی فراهم کند.

امام جمعه بیرجند ترویج ابتذال را از دیگر حربه ‌های دشمن در جامعه دانست و افزود: جوانان بدانند دشمن با تبلیغات غلط قصد دارد جامعه را به فساد بکشاند.

وی با بیان اینکه نباید بگذاریم ابتذال و فساد در خیابانهای شهر نمایان شود، بیان داشت: رواج ابتذال و بی بند و باری در شان شهر اسلامی و نظام ما نیست.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: کسانی که به چادر توهین می کنند افراد مهمی نبوده و آنها نمی توانند با این حرفها کاری را از پیش ببرند.

امام جمعه بیرجند نخستین نکته را در تربیت اخلاقی رسیدن به قله توحید دانست و افزود: رسیدن به قله توحید بسیار دشوار بوده و باید با تمام تلاش و معنویت خاص به این قله رسید.

وی با بیان اینکه خداوند انسان را از فحشا نهی می کند، اظهارداشت: جامعه ای که در آن فحشا و بی عفتی رواج داشته باشد رو به سقوط است و باید مردم به این نکته مهم توجه داشته کنند.

توقف حرکت علمی از اهداف دشمنان نظام است

رضایی بیرجندی توقف حرکت علمی را از دیگر اهداف دشمنان انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: در مقابل این حرکت و خواسته دشمن دانشجویان جامعه باید هر کدام تلاش کنند که یک گره علمی کشور را باز کنند.

امام جمعه بیرجند به بیداری جهان اسلام اشاره کرد و گفت: باید این بیداری که الگو گرفته از ایران اسلامی است توسط همین جوانان و مردم انقلاب اسلامی مدیریت شود.

وی به روز جهانی مسجد اشاره کرد و گفت: همانطور که رهبری فرمودند نباید مساجد دولتی شوند بلکه باید مردم در احیا و نگهداری مساجد بیشتر تلاش کنند و امیدواریم بتوانیم گامهای موثری در این راه برداریم.

امام جمعه بیرجند به کمک 350 میلیونی در همایش سلامت برای مرکز شیمی درمانی بیرجند اشاره کرد و گفت: امیدواریم مردم با همین کمکهایی که داشته در راه اندازی مصلای بیرجند هم کمک کرده و امید است تا سال آینده مصلی بزرگ مرکز استان به بهره برداری برسد.

وی به شب قدر اشاره کرد و افزود: شب قدر شب مومنان و انسانهایی است که می خواهند برای خود تصمیم بگیرند و باید از این فرصت پیش آمده کمال استفاده را کرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه باید برای زیبا شدن اندام روح لباس تقوا را بپوشیم، افزود: خداوند لباس را برای انسان به دو دلیل یکی پوشاندن بدیهای ظاهری انسان و دیگری نشان دادن انسانیت انسان آفریده که باید به این امر مهم توجه ویژه داشت.