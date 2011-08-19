حکومتداری امام علی(ع) الگوی دولتمردان قرار گیرد/ شاخصهای حکومت علوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه دعا و نیایش یاد کرد و اظهار داشت: بهترین شبها برای مناجات، شبهای قدر است.

وی با تاکید بر اینکه بهترین دعا، دعایی است که با دل شکسته و تقوا ابراز شود، افزود: شب قدر، شب نزول قرآن و ملائکه است به طوریکه فرشتگان الهی دعای بندگان را به امانت می گیرند و به خدای متعال می رسانند.

ضرورت برگزاری با شکوه مراسم شبهای قدر

خطیب جمعه خرم آباد بر ضرورت برگزاری با شکوه مراسم شبهای قدر تاکید کرد و یادآور شد: شب قدر شب تقدیر و سرنوشت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر استفاده از این شبهای مبارک تصریح کرد: شبهای قدر شب آمرزش گناهان و تولد دوباره است.

وی همچنین به شب ضربت خوردن اولین مظلوم عالم حضرت علی (ع) اشاره کرد و یادآور شد: علی (ع) تجسم عینی ایمان خالص بود که با شهادتش عدالت یتیم شد.

شب قدر شب معرفت و تبعیت از ولایت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه علی(ع) کسی بود که عدالت را در همه ابعاد عملیاتی کرد، افزود: شب قدر، شب معرفت نسبت به امام اول شیعیان و احترام به امام عصر(عج) است.

حجت الاسلام میرعمادی از شب قدر به عنوان شب معرفت و تبعیت از ولایت یاد کرد و گفت: ما باید در این شبها میزان ولایت مداری خودمان را اعلام کنیم و شناخت خود را نسبت به امام زمان به عنوان چراغ روشن امامت افزایش دهیم.

دولتمردان عملکرد خود را در هفته دولت معرفی کنند/ شاخصهای حکومت علوی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این هفته باید عملکرد دولتمردان و کارهایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام شده به مردم عرضه شود.

خطیب جمعه خرم آباد تصریح کرد: معرفی تلاشها و کوشش های دولتمردان به مردم در طول هفته دولت یک کار ضروری است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید در حکومت داری حضرت علی(ع) را الگوی حکومت خود قرار دهیم، ادامه داد: روش درست حکومت داری در تبعیت از امام علی(ع) است.

وی به شاخصه های حکومت علوی اشاره کرد و گفت: انجام امور بر پایه احکام اسلام، توجه به فقرا و رسیدگی به قشر محروم جامعه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و خدمت گذاری بی منت از شیوه های حضرت علی(ع) در حکومت داری بوده است.

به برکت انقلاب اسلامی موج بیداری فراگیر شده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جهان اسلام و موج بیداری شکل گرفته در منطقه اشاره کرد و گفت: زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده بود دشمنان با توطئه های مختلف از جمله کودتا، جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی به دنبال شکست دادن انقلاب بودند ولی امروز بعد از 32 سال نور انقلاب اسلامی ایران در جهان پخش شده و ایران اسلامی تبدیل به الگویی برای ملتهای مسلمان شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز ایران اسلامی با عزت و اقتدار در دنیا سربلند است تصریح کرد: همچنین به برکت انقلاب اسلامی ایران موج بیداری فراگیر شده و ملتهای مسلمان در جای جای دنیا از جمله مصر، لیبی، تونس و... بیدار شده اند.

وی با اشاره به اینکه ملتهای مسلمان به دنبال حاکمیت اسلامی هستند ادامه داد: امروز دیکتاتورهای وابسته یکی پس از دیگری مجازات و اعدام می شوند و به برکت انقلاب اسلامی رژیم اشغالگر قدس نیز به عنوان منفورترین رژیم در دنیا شناخته شده است.

نفوذ با قدرت و شکوه اسلام به قلب اروپا

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به نفوذ با قدرت و شکوه اسلام به قلب اروپا ابراز امیدواری کرد که خداوند اسلام را بر تمامی کبرهای شیطانی پیروز بگرداند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به سالروز کودتای 28 مرداد اشاره و از این واقعه به عنوان حادثه ای بزرگ که مایه عبرت است یاد کرد و گفت: این کودتای آمریکایی - انگلیسی که برای برگرداندن شاه ملعون صورت گرفت یکی از حوادث ننگینی بوده است که به دست آمریکا و انگلیس رقم خورد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به وضعیت مردم سومالی از آحاد مردم ایران اسلامی خواست که با نگاه سخاوتمندانه خود کمک به مردم این کشور را فراموش نکنند.