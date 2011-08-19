محمد رحیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اعتبار پس از سفر رئیس سازمان هلال احمر کشور در تیر ماه سال جاری به استان و بازدید از پایگاه امداد و نجات شرق کشوراختصاص یافته است.

وی در خصوص دیگر دستاوردهای سفر رئیس سازمان هلال احمر کشور که قول مساعد برای تجهیز و توسعه امداد و نجات استان را داده بود، بیان کرد: در زمینه تجهیز ناوگان امدادی استان پایگاه های فاقد خودرو به خودرو نجات تجهیز خواهند شد.

وی از اختصاص یک میلیارد ریال برای ساخت ساختمان اداری بشرویه خبر داد و افزود: به تعداد شعب هلال احمر استان خودروی اداری خریداری خواهد شد و تمامی شعب هلال احمر استان به خودرو تجهیز خواهند شد.

مدیرعامل هلال احمر خراسان جنوبی کمبود نیروی انسانی را از مشکلات جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه قول جذب نیروی انسانی برای استان از سوی رئیس سازمان داده شده است.

شهریاری از ساخت سوله امدادی ورزشی در حاجی آباد قاین خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرایی این سوله با اعتبار چهار میلیارد ریال امسال آغاز می شود.

وی با بیان اینکه سازمان هلال احمر کشور قول مساعد برای تخصیص پنج میلیارد ریال اعتبار برای ساخت ساختمان اداری هلال احمر استان را داده است، گفت: تخصیص این اعتبار منوط به اختصاص اعتبار پنج میلیارد ریالی استاندار خراسان جنوبی برای ساخت این ساختمان است.

شهریاری در ادامه از افتتاح سه پروژه هلال احمر خراسان جنوبی در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه ها در شهرستان های نهبندان و فردوس با اعتبار بالغ بر شش میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: همچنین در سفر رئیس سازمان هلال احمر کشور به استان در تیرماه امسال نیز سه پروژه با اعتبار 6.5 میلیار ریال افتتاح شد.