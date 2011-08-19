عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت کار ادارات و دستگاههای استان البرز در روزهای 19 و 23 ماه رمضان مصادف فردا(شنبه 29 مرداد) 10 صبح تا 14 و 30 دقیقه است.

وی افزود: این تصمیم با توجه به حضور روزه داران در مراسم شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان اتخاذ شده است.

فرهادی تاکید کرد:‌ همچنین روز 23 ماه مبارک رمضان (چهارشنبه دوم شهریورماه)‌ نیز ساعت کار ادارات استان البرز 10 صبح تا 14 و 30 دقیقه خواهد بود.

استاندار البرز بیان کرد: ساعت کار ادارات استان در سایر روزهای ماه مبارک رمضان 9 صبح تا 14 و 30 دقیقه است.