به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: نیروی انتظامی باید بدون هیچ گونه واهمه ای با افرادی که در پی اختلال در امنیت عمومی و اجتماعی جامعه هستند برخورد و دستگاه قضا نیز با جدیت هرچه تمامتر در این بخش ورود پیدا کند.

وی گفت: عده ای افراد فرصت طلب می خواهند با اعمال و رفتار زشت و خارج از قانون خود برای کشور مشکلاتی را در حوزه های اجتماعی و اخلاقی ایجاد کنند و انتظار مردم از نیروی انتظامی این است که با جدیت با این گونه حرکت های ناپسند برخورد کند تا جامعه از وجود این گونه حرکت ها پاک شود.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استفاده از برکات ماه مبارک رمضان و شرکت هرچه بیشتر مردم در آئین های این ماه مبارک یادآور شد: انتظار می رود که مردم حضوری قابل توجه در آئین های ماه مبارک داشته باشند و از برکات این ماه عزیز نهایت استفاده را بکنند.

ماموستا مجتهدی با اشاره به لزوم شرکت هرچه بیشتر جوانان در برنامه های دینی و مذهبی و تشویق آنها برای حضور در مساجد و اماکن مذهبی بیان کرد: حضور و مشارکت جوانان در این گونه برنامه های دینی و مذهبی آنها را در مقابل توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام اسلامی بیمه می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به لزوم کمک های مردم به ویژه مسلمانان به قحطی زدگان سومالی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در حرکت های خیریه این چنین پیشگام بوده و این بار نیز حضوری قابل توجه داشته است که باید به نوبه خود از این اقدامات تقدیر کرد.

امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود وضعیت کنونی قحطی در بخش های از آفریقا را نتیجه سیاست های استعمارگران دانست و افزود: کشورهای مستکبر تمامی معادن غنی کشورهای آفریقا را به تاراج بردند و امروز مردم بعضی از این کشورها دچار قحطی و گرسنگی شده اند که باید به هر شیوه ای به آنها کمک کرد.